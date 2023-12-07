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الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم بينهم 3 عمال من غزة

12/7/2023 1:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم ثلاثة عمال من قطاع غزة في بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت اسامة ربحي ابو شعيرة (40 عاما) من مخيم العزة، ومحمد رافت ابو سرور (23 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.
وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة عمال من قطاع غزة، في مخيم الدهيشة جنوبا .




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