الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين ويعتقل 3 آخرين من نابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب اليوم الخميس، أربعة مواطنين فلسطينيين واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من مدينة نابلس.



وأفاد مصدر، بأن قوات اسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة القديمة من نابلس، وتبعتها تعزيزات إضافية وحاصرت منزلا في حارة الحيلة، وسط اطلاق نار كثيف.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان وهم: جلال عويجان ومعن ابو لاوي وخليل زكريا قبل انسحابها من المنطقة.



وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، احمد جبريل، أن طواقم الإسعاف نقلت اصابتين بالرصاص الحي بالأرجل إلى مستشفيات المدينة، فيما تعاملت مع اصابتين بشظايا الرصاص.