المدعي العام لمحكمة الجنايات: تعمد عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية تعليقا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش إنه أكد ضرورة السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا
وأضاف المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أن تعمد عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي
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