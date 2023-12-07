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المدعي العام لمحكمة الجنايات: تعمد عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب

12/7/2023 1:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية تعليقا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش إنه أكد ضرورة السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا


وأضاف المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أن تعمد عرقلة إغاثة المدنيين قد يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي

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