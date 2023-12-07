تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية وسعر النفط الاميركي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تراجعت مٌجددا، مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 175 نقطة، فيما انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 69 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء 70 نقطة ليغلق على 36054 نقاط، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 83 نقطة ليتراجع إلى 14146 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 17 نقطة ليصل إلى 4549 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1852 نقطة بعد انخفاضه نحو 4 نقاط.
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