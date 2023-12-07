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تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية وسعر النفط الاميركي

12/7/2023 1:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت مٌجددا، مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 175 نقطة، فيما انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 69 دولارا للبرميل الواحد.


وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الأربعاء 70 نقطة ليغلق على 36054 نقاط، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 83 نقطة ليتراجع إلى 14146 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 17 نقطة ليصل إلى 4549 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1852 نقطة بعد انخفاضه نحو 4 نقاط.

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