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4 شهداء بينهم 3 أطفال بمخيم المغازي

12/7/2023 12:48:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت مصادر طبية للجزيرة إن 4 شهداء، بينهم 3 أطفال، سقطوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما أفادت المصادر ذاتها باستشهاد شخص ووقوع عدد من الإصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة.

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