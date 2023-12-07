4 شهداء بينهم 3 أطفال بمخيم المغازي

4 شهداء بينهم 3 أطفال بمخيم المغازي
التاريخ
12/7/2023 12:48:05 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت مصادر طبية للجزيرة إن 4 شهداء، بينهم 3 أطفال، سقطوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.
كما أفادت المصادر ذاتها باستشهاد شخص ووقوع عدد من الإصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة.
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