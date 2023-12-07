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المادة 99 تثير غضب إسرائيل!

12/7/2023 12:48:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعتبر وزير خارجية الاحتلال إسرائيلي إيلي كوهين أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "تهديد للسلم العالمي" بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.

وفي تعبير عن الانزعاج والغضب بسبب ما تحدث به غوتيريش، كتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إن ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي". مشيرا إلى أن "طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل دعما لمنظمة حماس الإرهابية وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".

وقال: "من يدعم السلام العالمي عليه أن يدعم تحرير غزة من حماس"، على حد تعبير كوهين.

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية.

وقال في رسالته إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".

وقد اعتمد على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة - التي نادرا ما تستخدم - وتخوله "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".

وقال غوتيريش، عبر منصة "إكس": "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".

يشار إلى أنه قبل أيام، اشتاط كوهين غضيا من تصريحات رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، عندما وصف غارات إسرائيل على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بأنها "ممارسات نازية"، ورد عليه كوهين واصفا ما قاله بأنه "معاداة للسامية".

وبعد مرور شهرين على اندلاع الحرب في قطاع غزة، حذرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، من "سيناريو أكثر رعبا" في القطاع، قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه.

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