تتويج مصممة إماراتية في مسابقة تصميم أزياء إبداعية أطلقتها شراع

تُوّجت المصممة الإماراتية هيا السويدي، بعد فوزها بمسابقة تصميم الأزياء التي نظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" بالتعاون مع رائدة التطوير العقاري، أرادَ، وذلك خلال حفل كبير أقيم بهذه المناسبة. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المصممين المحليين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من استعراض مواهبهم وإبداعاتهم في عالم الموضة واستكشاف معالمه المستقبلية.

وتأتي مبادرة الاستثمار المؤثر هذه لاكتشاف أحدث صيحات الموضة في دولة الإمارات العربية المتحدة واستشراف مستقبل هذا القطاع الواعد في البلاد. فقد منحت لجنة التحكيم مؤسسة "فيفيد" منصة مخصصة للبيع بالتجزئة مجاناً لمدة أربعة أشهر في أول متجر لشركة "أرتال" بمنطقة إيست بوليفارد بالجادة في الشارقة، وذلك اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل. كما تتيح هذه الجائزة الفرصة أمام "فيفيد" لعرض أعمالها خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024.



وقالت زينب سالم، المدير المؤسس في "أرتال": "نهنئ هيا نظير إنجازها الرائع، فلقد تميّزت بالفعل بعملها الذي يتسم بالجودة العالية والإبداع والتصاميم الباهرة، حيث يتماشى أسلوبها المتميّز، وخصوصاً فيما يتعلق بالتصميم العملي للأقمشة، وأضافت: "تتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية أرتال الهادفة إلى دعم المصممين المحليين والتشجيع على اكتشاف المواهب الجديدة في عالم الموضة.



وتسعى هذه المسابقة، التي أطلقتها "شراع" و"أرتال" في أغسطس الماضي، إلى اكتشاف الجيل المقبل من صيحات الموضة المحتشمة التي تراعي التقاليد الاجتماعية، فضلاً عن إبراز العلامات التجارية المحلية التي تتخذ من الشارقة موطناً لها أو تلك التي تتطلع إلى التوسع في الإمارة. وتستهدف مبادرة الاستثمار المؤثر المصممين وطلاب الجامعات والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تقدّم التوجيهات الملائمة للمصممين الناشئين من أجل مساعدتهم على تحقيق أحلامهم.

وأكدت عبير الأميري، رئيسة قسم الشراكات في "شراع"، على أهمية مثل هذه المبادرات في تطوير المواهب الاستثنائية في صناعة الأزياء بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قالت: "انطلاقاً من كونها منارة في مشهد ريادة الأعمال في الشارقة، فإن التزام شراع يتجسد في تنمية المواهب من خلال مبادرات مثل هذه الشراكة مع أرادَ". وأضافت: "نحن نؤمن في شراع إيماناً راسخاً بضرورة تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في الشارقة ورعاية المواهب المحلية مثل هيا السويدي بهدف إبراز الجوانب الإبداعية والارتقاء بها نحو آفاق جديدة".



وقالت الفائزة، هيا السويدي،"أنا ممتنة للغاية لهذه الفرصة الرائعة التي قدمتها شراع وأرادَ. إن الفوز بهذه المسابقة وتأمين مساحة مجانية لمدة أربعة أشهر في أرتال يمنحني خطوة أخرى إلى الإمام في إطار السعي إلى تحقيق أحلامي في مجال الموضة. وأضافت:" أنا متحمسة للمستقبل ولمشاركة إسهاماتي في مشهد الموضة النابض بالحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".