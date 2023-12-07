ميتا تبدأ التشفير التام للرسائل على فيسبوك وماسنجر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز أمس الأربعاء أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على ماسنجر وفيسبوك.
وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.
وذكرت ميتا أن برنامج ماسنجر كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، ولكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي.
وقالت شركة ميتا، التي تقوم منصة واتساب التابعة لها بتشفير الرسائل بالفعل، إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين.
من جانبه قال
مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز":"
بعد سنوات من العمل على إعادة بناء ماسنجر، قمنا بتحديث التطبيق باستخدام التشفير الافتراضي الشامل لجميع المكالمات والرسائل الشخصية.
تهانينا الكبيرة للفريق على تحقيق ذلك".
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