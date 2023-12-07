ميتا تبدأ التشفير التام للرسائل على فيسبوك وماسنجر

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز أمس الأربعاء أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على ماسنجر وفيسبوك.

وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.

وذكرت ميتا أن برنامج ماسنجر كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، ولكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي.

وقالت شركة ميتا، التي تقوم منصة واتساب التابعة لها بتشفير الرسائل بالفعل، إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين.



من جانبه قال

مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز":"

بعد سنوات من العمل على إعادة بناء ماسنجر، قمنا بتحديث التطبيق باستخدام التشفير الافتراضي الشامل لجميع المكالمات والرسائل الشخصية.

تهانينا الكبيرة للفريق على تحقيق ذلك".