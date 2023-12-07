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عبدالله بن زايد وغوتيريش يبحثان هاتفياً التطورات بالمنطقة والأوضاع الإنسانية في غزة

12/7/2023 12:47:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي، لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وضمان حماية أرواح كافة المدنيين.

كما أكد سموه أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لهم على نحو آمن ومستدام.

ذكر الأمين العام أنه وجه رسالة حول الأوضاع في غزة إلى رئيس مجلس الأمن في السادس من ديسمبر 2023، يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتيح للأمين العام تنبيه المجلس حول أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، وعليه ثمن سموه جهوده وأفاد أن دولة الإمارات ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن ليطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية، وذلك بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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