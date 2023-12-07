ناسا تحتفل بمرور 25 عاماً على تشغيل محطة الفضاء الدولية

احتفلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالذكرى الـ 25 لبدء العمل في محطة الفضاء الدولية، بحفل أقيم يوم الأربعاء.

وأمضى نائب الرئيس التنفيذي لناسا بوب كابانا، ومدير برنامج محطة الفضاء الدولية جويل مونتالبانو حوالي نصف ساعة على الهاتف مع رواد الفضاء المتمركزين حاليا في محطة الفضاء الدولية، وهم سبعة رجال ونساء من الولايات المتحدة والدنمارك واليابان وروسيا.

وقبل 25 عاما بالضبط تم توصيل أول وحدتين، "يونايتي" و"زاريا". وكانت الوحدة الروسية زاريا قد أطلقت إلى الفضاء قبل نحو ثلاثة أسابيع. وكان كابانا، كان أول أمريكي يدخل محطة الفضاء الدولية.

ومنذ ذلك الحين، يدور الموقع البشري حول الأرض 16 مرة في اليوم على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر. ومحطة الفضاء الدولية هي مشروع مشترك بين وكالات الفضاء في روسيا وكندا واليابان وأوروبا والولايات المتحدة، تم إطلاقه كمشروع دولي بعد نهاية الحرب الباردة.

وبعد توصيل الوحدتين الأوليين، نمت المحطة بشكل مطرد وأصبحت الآن بحجم ملعب كرة قدم مع ست غرف نوم وحمامين وصالة ألعاب رياضية ونافذة بانورامية.

ويجري المسافرون إلى الفضاء بحوثا في هذا المختبر الفضائي دون انقطاع منذ عام 2000. وكان ماتياس ماورير آخر ألماني يتواجد هناك من 2021 إلى 2022. وتتجاوز التكاليف الإجمالية منذ فترة طويلة 100 مليار دولار.

وعلى الرغم من الصيانة والتجديد والتعديل التحديثي، لم تعد تقنية محطة الفضاء الدولية على أحدث طراز. وهناك تقارير مستمرة عن الأضرار والأخطاء والتسريبات وغيرها من المشاكل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع السياسي العالمي الحالي لا يجعل تشغيل محطة الفضاء الدولية أسهل.

وهناك إجماع واسع على أنه لا يزال من الممكن تشغيل محطة الفضاء الدولية بشكل مشترك حتى نهاية العقد تقريبا. وبعد ذلك، يمكن السماح لها بالاصطدام بالمحيط الهادئ بطريقة خاضعة للسيطرة.