Thursday, 07 December 2023 10:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة سانوفي تعلن تطوير 12 دواء تجريبيا خلال الفترة الحالية

12/7/2023 12:47:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


كشفت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي عن موقف تطوير الأدوية لديها مشيرة إلى وجود 12 عقارا في مجال المناعة والتطعميات في طور التجارب.

وتتضمن القائمة 3 عقاقير يمكن تزيد مبيعات كل واحد منها عن 5 مليارات يورو.

وتتوقع الشركة أن تحقق الأدوية التي طرحتها مؤخرا أو ستطرحها في المستقبل القريب مبيعات سنوية بقيمة 10 مليارات يورو بحلول 2030، مدعومة بالأدوية التي وصلت تجاربها إلى المرحلة الأخيرة، أو الأدوية التي طرحتها مؤخرا مثل ألتوفلو وساركليسا وتزيلد.

كما أكدت سانوفي استهدافها تحقيق مبيعات سنوية من اللقاحات أكثر من 10 مليارات يورو سنويا بحلول 2030، بما فيها اللقاح بايفورتوس الذي طرحته مؤخرا لتطعيم الأطفال الرضع ضد الفيروس التنفسي المخلوي.

وقالت الشركة إن الأبحاث والتطوير ستؤدي إلى زيادة عدد الأدوية في المرحلة الثالثة من التجارب بنسبة 50% خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN07122023000110011019ID1107550321

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث