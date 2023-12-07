شركة سانوفي تعلن تطوير 12 دواء تجريبيا خلال الفترة الحالية



كشفت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي عن موقف تطوير الأدوية لديها مشيرة إلى وجود 12 عقارا في مجال المناعة والتطعميات في طور التجارب.

وتتضمن القائمة 3 عقاقير يمكن تزيد مبيعات كل واحد منها عن 5 مليارات يورو.

وتتوقع الشركة أن تحقق الأدوية التي طرحتها مؤخرا أو ستطرحها في المستقبل القريب مبيعات سنوية بقيمة 10 مليارات يورو بحلول 2030، مدعومة بالأدوية التي وصلت تجاربها إلى المرحلة الأخيرة، أو الأدوية التي طرحتها مؤخرا مثل ألتوفلو وساركليسا وتزيلد.

كما أكدت سانوفي استهدافها تحقيق مبيعات سنوية من اللقاحات أكثر من 10 مليارات يورو سنويا بحلول 2030، بما فيها اللقاح بايفورتوس الذي طرحته مؤخرا لتطعيم الأطفال الرضع ضد الفيروس التنفسي المخلوي.

وقالت الشركة إن الأبحاث والتطوير ستؤدي إلى زيادة عدد الأدوية في المرحلة الثالثة من التجارب بنسبة 50% خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

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