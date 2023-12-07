منتدى جامعة جورجتاون في متاحف مشيرب يسلط الضوء على الطاقة من المنظور الثقافي والاجتماعي

(MENAFN
- BLJ Worldwide) تفتتح جامعة جورجتاون في قطر، بالتعاون مع متاحف مشيرب، منتدى بعنوان "ثقافات الطاقة العالمية: كيف تشكل الطاقة حياتنا اليومية" الذي يستمر لمدة يومين ابتداء من 9 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار جهودها لتبادل وجهات النظر الأكاديمية والفنية حول العلاقة الفريدة بين الطاقة والثقافات المجتمعية على اختلافها.
يزخر المنتدى، وهو الأحدث ضمن سلسلة مؤتمرات "حوارات" التي تنظمها جامعة جورجتاون في قطر، بالعديد من النقاشات لقادة الفكر والعلماء من المنطقة والعالم حول الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية لأنشطة إنتاج الطاقة واستهلاكها، وخاصة دورها الأساسي في تشكيل الحياة اليومية وتأثيرها على الخيارات الفردية والجماعية. ويسلط المنتدى أيضًا الضوء على قضايا العدالة البيئية، ويقدم فهمًا كليًا للأبعاد الإنسانية لاستخدام الطاقة يسهم في تشكيل صياغة السياسات الشاملة وتوجيهها.
إلى جانب المناقشات الأكاديمية التي يقودها الخبراء، تقدم المعارض الفنية وعروض الأفلام المقامة على هامش المنتدى رؤى الفنانين حول مختلف أوجه التعامل مع الطاقة وتصوراتهم لمستقبلٍ مستدامٍ في أعمالهم الإبداعية.
وقد علّقت زهرة بابار، المدير المشارك لشؤون البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، حول الموضوعات التي يتناولها المنتدى بقولها: "يتناول المنتدى تداخل الثقافة والسلوك البشري والطاقة وتقاطعها لتشكيل مستقبل مستدام وملائم للعيش. تقر مناقشات المنتدى بأن أنظمة الطاقة هي ناتجة عن الثقافات الإنسانية وضرورية لها، وستساهم مناقشاتنا في وضع حلول سياسية مبتكرة تعالج بشكل فعال تحديات الطاقة وتتوافق مع التجارب الحياتية لمختلف الشعوب."
وسيلقي الكلمة الرئيسية الفنان المقيم بجامعة جورجتاون في قطر، فيكتور إهيكامينور، وهو فنان بصري ومصور وكاتب نيجيري أمريكي غزير الإنتاج، سيقدم خلالها رؤيته ووجهة نظره. مع العلم بأن إهيكامينور معروف على نطاق واسع بأعماله التجريدية والرمزية والسياسية ذات الدوافع التاريخية.
يتضمن برنامج أعمال المنتدى الذي يستمر يومين معرض "أستطيع فقط رؤية الظلال"، وهو عمل مشترك للفنانين الأمريكيين ديفيد رويتر وماريسا بنديكت، اللذين كلفا بهذا العمل الفني من متحف التصوير الفوتوغرافي المعاصر (كلية كولومبيا، شيكاغو) لصالح معرض "بيتكوك: تتبع الطاقة المُلوثة".
سيكون التنوع في وجهات النظر المطروحة - التي ساهمت في إثراء مناقشات وحوارات سلسلة حوارات منذ إطلاقها منبرًا شاملًا للحوار - ميزة هذا المنتدى من خلال جلسات مثل "أصوات شبابية لمستقبل مستدام"، ونقاشات بمشاركة مخرجي الأفلام من الأردن والهند، إلى جانب مخرجة الأفلام المستقلة المقيمة في قطر، سوزي ميرغني، مساعد مدير الإصدارات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر.
كما ستتعمق الجلسات في نقاش مواضيع مختلفة، منها "الطاقة والديمقراطية" بمشاركة الدكتور فيكتور سيو، الأستاذ المشارك في تاريخ العلوم بجامعة هارفارد، وهو من مؤرخي التكنولوجيا والعلوم والصناعة، وهو خبير متخصص في المجتمعات الصناعية الحديثة منها الصين واليابان. وسيرأس الدكتور أنطو محسن، الأستاذ المساعد المقيم في جامعة نورثويسترن في قطر ومؤلف الكتاب الذي سيصدر قريباً بعنوان "كهربة إندونيسيا: التكنولوجيا والعدالة الاجتماعية في التنمية الوطنية"، جلسة بعنوان "المرونة والصيانة".
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