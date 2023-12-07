فيديو -قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ثابت ثابت بطولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نقيب الأطباء بمحافظة طولكرم في الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى "ثابت ثابت" في المدينة وتفتش سيارات الإسعاف.
ويأتي ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال المدينة بما لا يقل عن 30 آلية عسكرية وانتشار قواتها في محيط ومداخل مخيم نور شمس واعتقالها 5 فلسطينيين خلال مداهمات للمنازل هناك، وسط اشتباكات مع مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بعبوات ناسفة.
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