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فيديو -قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ثابت ثابت بطولكرم

12/7/2023 12:35:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نقيب الأطباء بمحافظة طولكرم في الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى "ثابت ثابت" في المدينة وتفتش سيارات الإسعاف.


ويأتي ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال المدينة بما لا يقل عن 30 آلية عسكرية وانتشار قواتها في محيط ومداخل مخيم نور شمس واعتقالها 5 فلسطينيين خلال مداهمات للمنازل هناك، وسط اشتباكات مع مقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بعبوات ناسفة.


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