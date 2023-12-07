تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبياً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول.