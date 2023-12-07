تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبياً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول.
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