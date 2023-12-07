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بالفيديو.. لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في طولكرم

12/7/2023 12:34:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم طولكرم في الضفة الغربية.


وأوضحت المشاهد أن الجرافة العسكرية تضررت بشكل كبير إثر التفجير، ما أدى إلى توقفها عن الحركة واشتعال النيران فيها.




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