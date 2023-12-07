بالفيديو.. لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في طولكرم

بالفيديو.. لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في طولكرم
التاريخ
12/7/2023 12:34:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم طولكرم في الضفة الغربية.
وأوضحت المشاهد أن الجرافة العسكرية تضررت بشكل كبير إثر التفجير، ما أدى إلى توقفها عن الحركة واشتعال النيران فيها.
MENAFN07122023000208011052ID1107550274
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.