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وزير الدفاع البريطاني يزور الشرق الأوسط لبحث تطورات غزة

12/7/2023 12:34:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الخميس إن الوزير سيبحث خلال زيارته للشرق الأوسط سبل الدفع لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة أسرع بما في ذلك عن طريق البحر.


ونقلت رويترز أن شابس سيناقش مع المسؤولين في تل أبيب ورام الله الخيارات المتاحة لتزويد المدنيين في غزة بمزيد من المساعدات واستعادة المحتجزين، إلى جانب جهود منع التصعيد في المنطقة.


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