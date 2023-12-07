وزير الدفاع البريطاني يزور الشرق الأوسط لبحث تطورات غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الخميس إن الوزير سيبحث خلال زيارته للشرق الأوسط سبل الدفع لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة أسرع بما في ذلك عن طريق البحر.
ونقلت رويترز أن شابس سيناقش مع المسؤولين في تل أبيب ورام الله الخيارات المتاحة لتزويد المدنيين في غزة بمزيد من المساعدات واستعادة المحتجزين، إلى جانب جهود منع التصعيد في المنطقة.
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