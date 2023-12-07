الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 80 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 80 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح
التاريخ
12/7/2023 12:34:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تسلم -أمس الأربعاء- 80 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية.
وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن تلك الشاحنات تشمل غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.
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