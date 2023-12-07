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الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 80 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

12/7/2023 12:34:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال ‏الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تسلم -أمس الأربعاء- 80 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية.


وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن تلك الشاحنات تشمل غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.


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