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أمريكا .. جريمة قتل بجامعة في لاس فيغاس

12/7/2023 12:34:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلح أطلق النار داخل حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس الأربعاء قبل أن يلقى مصرعه.


وقالت شرطة لاس فيغاس في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقا) إنه "وفقا لمحققينا الموجودين في الموقع فإن ثلاثة ضحايا قضوا وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أن مطلق النار قتل أيضا.


أعلنت السلطات الأمريكية في نيويورك الأحد الماضي أن رجلا قام بطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة بسكين حتى الموت وأصاب شرطيين بجروح قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.


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