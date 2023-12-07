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المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تثير غضب إسرائيل

12/7/2023 12:34:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "تهديد للسلم العالمي" بعد إرساله خطابا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.


وفي تعبير عن الانزعاج والغضب بسبب ما تحدث به غوتيريش، كتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إن ولاية غوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي". مشيرا إلى أن "طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل دعما لمنظمة حماس وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".


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