فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء
التاريخ
12/7/2023 12:34:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، واستنادا لأحكام المادة 170 من نظام الخدمة المدنية، أن التالي أسماؤهم فاقدين لوظائفهم اعتباراً من التاريخ المبين إزاء اسم كل منهم.
وأشارت الوزارة في الإعلان إلى أن قرار فقدان الوظيفة جاء لتغيب هؤلاء الموظفين عن عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.
وتاليا الاسماء:
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