صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في المعارك بقطاع غزة
التاريخ
12/7/2023 12:34:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط وجندي في المعارك بقطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أفاد بمقتل 10 جنود وضباط خلال 24 ساعة الماضية في غزة، وفقا لما سمح بنشره.
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