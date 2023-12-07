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صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في المعارك بقطاع غزة

12/7/2023 12:34:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط وجندي في المعارك بقطاع غزة.


وكان جيش الاحتلال أفاد بمقتل 10 جنود وضباط خلال 24 ساعة الماضية في غزة، وفقا لما سمح بنشره.








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