قوات الاحتلال تنسحب من وسط مدينة رام الله
التاريخ
12/7/2023 12:34:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وكان مراسل الجزيرة قد أفاد في وقت سابق باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله.
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