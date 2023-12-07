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قوات الاحتلال تنسحب من وسط مدينة رام الله

12/7/2023 12:34:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية.


وكان مراسل الجزيرة قد أفاد في وقت سابق باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله.


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