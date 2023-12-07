9 شهداء بغارات على مخيمي النصيرات والمغازي
التاريخ
12/7/2023 12:34:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى 9 شهداء بغارات على مخيمي النصيرات والمغازي
قال مراسل الجزيرة إن 9 شهداء، بينهم 3 أطفال، سقطوا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيمي النصيرات والمغازي (وسط قطاع غزة) ومدينة رفح جنوبي القطاع
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