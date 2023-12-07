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9 شهداء بغارات على مخيمي النصيرات والمغازي

12/7/2023 12:34:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى 9 شهداء بغارات على مخيمي النصيرات والمغازي
قال مراسل الجزيرة إن 9 شهداء، بينهم 3 أطفال، سقطوا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيمي النصيرات والمغازي (وسط قطاع غزة) ومدينة رفح جنوبي القطاع

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