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محمد الصباح بناء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي صديقة للبيئة من حيث انبعاثات الكربون

12/6/2023 11:42:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء وصاحب شركة كويت ارتيفيشال للذكاء الاصطناعي في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الـ 28 لتغير المناخ (كوب 28) المقام في دبي عن ماهية العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.
وقال الصباح: ينصب التركيز هذه الأيام في الغالب على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو نوع الذكاء الاصطناعي الذي يشغل ChatGPT أو Bard أو Dal-E لإنشاء النصوص والصور.
وتشير التقديرات إلى أن تدريب «أي بناء» GPT-4 يستهلك 60 غيغاواط/ساعة، أي ما يقرب من 4 ساعات من إجمالي توليد الكهرباء في دبي، ثم لتشغيل هذه التكنولوجيا على نطاق عالمي، باستخدامها في محركات البحث مثلا والعديد من التطبيقات السحابية الأخرى، سينتج عن ذلك زيادة احتياجات مراكز البيانات العالمية المرتفعة بالفعل من الطاقة من 1 إلى 5% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي مما سيؤدي بدوره لزيادة في الانبعاثات الكربونية بما قد يتكلف أكثر من 100 مليار دولار لإزالتها من الجو.
وأضاف ان الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس من نوع الذكاء الاصطناعي الذي يمكن للاقتصاديين أو العلماء أو المهندسين الاعتماد عليه بأمان لحل المشكلات المتعلقة بتغير المناخ. والسبب بسيط جدا، كل هذه التخصصات تتطلب الاعتمادية والموثوقية وقابلية التفسير، وهي خصائص يفتقر إليها الذكاء الاصطناعي التوليدي بشدة.
ونعمل على بناء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي صديقة للبيئة من حيث انبعاثات الكربون بشكل مباشر، وفي الوقت نفسه، هي أكثر ملاءمة لحل مشاكل تغير المناخ، كونها تعتمد في المقام الأول على الهيكلة المعلوماتية الموحدة للعديد من التخصصات الهندسية والاقتصادية.

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