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المزروعي تنمية قدرات العاملين في دواوين المحاسبة لتمكينها من القيام بواجباتها

12/6/2023 11:42:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت أعمال المجلس التنفيذي الـ67 للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (أرابوساي) الأربعاء بمشاركة ديوان المحاسبة الكويتي.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يوسف المزروعي، في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته بالاجتماع، أهمية جهود المجلس التنفيذي للمنظمة في تعزيز التعاون والعمل المشترك والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية.
وقال المزروعي إن جدول أعمال الاجتماع الذي يمتد ليومين سيناقش 23 بندا من أهمها اعتماد تقارير اللجان العاملة بالمنظمة لاسيما لجنة تنمية القدرات ولجنة المخطط الاستراتيجي ولجنة التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية تنمية قدرات العاملين في دواوين المحاسبة لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة بديوان المحاسبة د.سعود الزمانان لـ «كونا» إنه تم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للمنظمة لعام 2022 والموازنة التقديرية لعام 2024.
واضاف الزمانان ان الاجتماع تناول تقارير اللجان الأساسية والفرعية بالمنظمة كتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة.

MENAFN06122023000130011022ID1107550109

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