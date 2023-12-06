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العنزي التوسع في خلق تطبيقات إلكترونية تواكب احتياجات المجتمع وتطورات الذكاء الاصطناعي

12/6/2023 11:42:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شرم الشيخ هناء السيد
استعرض أستاذ مساعد تكنولوجيا المعلومات الادارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.عبدالله العنزي تجربة الكويت نموذجا، وذلك خلال المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان «التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي وتحدياته: نحو رؤية مستقبلية» بمدينه شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من 11 دولة عربية مع خبراء وأكاديميين في مجالات الاتصال المؤسسي والإدارة الرشيقة والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي.
وذكر د.العنزي، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انه قدم ورقة عمل بعنوان: «دراسة العوامل التي تؤثر على تبني الحكومية الإلكترونية المتنقلة: تجربة الكويت نموذجا»، والتي تناول فيها دور التطبيقات الإلكترونية التي تم إنشاؤها اثناء فترة جائحة «كورونا» وبالتفصيل حول دور برنامج «سهل» الذي يتم من خلاله تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية للمستفيدين بشكل متميز ودون الحاجة للمراجعات التقليدية لإنجازها، وقد تم تطوير نموذج قائم على ستة عناصر رئيسية وهي: التأثير الاجتماعي والنية السلوكية وسهولة الاستخدام المدركة والفائدة المتوقعة والمخاطر التكنولوجية المتوقعة، إضافة إلى تيسير الشروط والتي أوضحنا أنه يجب التركيز على تلك العوامل حتى يتم من خلالها تحقيق الفائدة المرجوة من استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية المتنقلة، وأوصينا في نهاية الدراسة بضرورة التوسع في خلق تطبيقات إلكترونية تواكب احتياجات المجتمع ومواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، ثمن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية د.ناصر القحطاني حرص الكويت على المشاركة في كل انشطة المنظمة وبرامجها الادارية وعرض «تجربة الكويت نموذجا للتطوير في التطبيقات الإلكترونية» واستخدامها للتكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وذكر د.القحطاني ان محاور المؤتمر تتناول الممارسات الفضلى في توظيف المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات، وفرص وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاتصالية المؤسسية، ودور المؤثرين في الوصول للجماهير وتعزيز مكانة المؤسسة، والمؤشرات والمقاييس الإقليمية والدولية لنجاح الاتصال المؤسسي المستدام، والتواصل المؤسسي الداخلي ودوره في التحول من القيادة الرشيقة إلى القيادة المستدامة، ودور برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بتعزيز السمعة وبناء الصورة الذهنية في عصر التقنيات الرقمية.

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