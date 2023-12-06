القوى العاملة تشارك بالحوار الرابع حول حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي

المزيد: ضمان الحماية القانونية لأطراف تعاقد العمالة المنزلية الثلاثة



بشرى شعبان

شاركت الهيئة العامة للقوى العامة في الحوار الرابع غير الرسمي حول حقوق الإنسان بالاتحاد الاوروبي ببروكسل برئاسة وزارة الخارجية، وقد مثل الهيئة كل من أسيل المزيد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام، وعبدالوهاب السعيد باحث علوم سياسية في ادارة العلاقات الدولية.

وبينت المزيد، في المداخلة التي تمت خلال الحوار، دور الهيئة ممثلة بقطاع حماية القوى العاملة في مجال حماية حقوق العمالة في القطاع الأهلي وكفالة الحماية القانونية للعاملين في سوق العمل ومن خلال سن وتنفيذ القوانين الوطنية التي تعاقب مرتكبي الانتهاكات بحقوق العمالة.

وأوضحت المزيد اجراءات تسوية ما ينشأ من منازعات بين العمال وأصحاب العمل ومتابعة التفتيش الدوري على جميع المنشآت من خلال التفتيش الآلي، وايضا بيان دور إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في تطبيق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق العمالة المنزلية، إضافة إلى ضمان الحماية القانونية لأطراف تعاقد العمالة المنزلية الثلاثة (العامل، صاحب العمل، مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية) وذلك طبقا للقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، كما تم عرض الانجازات التي تمت مؤخرا في مركز الايواء كالدخول الفوري للعمالة الراغبة بالدخول للمركز بصورة طوعية.

واشارت المزيد إلى أن الهيئة تعمل على تطوير إجراءاتها من خلال الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية وبمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان والعمل اللائق.