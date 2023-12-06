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مؤتمر تمكين يوصي بضرورة توسيع مشاركة المرأة في مراكز صناعة القرار الاقتصادي

12/6/2023 11:42:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا المشاركون في المؤتمر الـ 45 للمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) الى ضرورة توسيع مشاركة المرأة في مراكز صناعة القرار الاقتصادي لزيادة الانتاج القومي و«سد الفجوة الجندرية في مجال الأعمال والاقتصاد».
وقالت رئيسة المنظمة ابتسام القعود لـ «كونا» في بيان صحافي إن المؤتمر الذي اختتم أمس أوصى بزيادة حصول المرأة على الفرص المهنية واستحداث دخولها إلى قطاع الأعمال بما يخلق التوازن الاجتماعي.
وأوضحت القعود أن المؤتمر أوصى كذلك بضرورة تشجيع المرأة على الدخول في القطاع الخاص لاسيما في مجال الأعمال الحرة وتمكينها ذاتيا من العمل على إزالة المخاوف وقبول المخاطرة في الدخول في مجال الأعمال الحرة.
وأضافت أن من التوصيات كذلك تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في إيصال المرأة للعمل في كافة المجالات الاقتصادية وتخصيص منصات رقمية تقدم الدعم من حيث التدريب والاستشارة للإسهام في إكسابها المهارات اللازمة للدخول إلى عالم الأعمال.
وعلى صعيد محور التمكين القانوني أشارت إلى أن المؤتمر أوصى بمراجعة قوانين التوظيف وتوفير رقابة للجهات المعنية في تطبيق القوانين وتعزيز مشاركة المرأة في جميع المناصب القيادية والعمل على تعزيز إطار تشريعي يحفظ تكافؤ الفرص وتكثيف الدورات التدريبية.
ولفتت إلى أن المؤتمر أوصى بتفعيل تشريعات خاصة لحماية المرأة من العنف الأسري وزيادة الوعي السياسي والقانوني وإنشاء منصة رقمية تتضمن موسوعة شاملة حول وضع المرأة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال والتوسع في برامج التوعية المجتمعية حول قضايا المرأة.
وفي محور التمكين الاجتماعي ذكرت القعود أن المؤتمر أوصى بتقديم برامج الدعم والتأهيل لحل المشكلات التي تواجه صحة المرأة وتوفير خدمات الإرشاد المهني وإعادة النظر في برامج التأهيل وتقديم برامج التدخل السيكولوجي.
أما في محور الشباب والتمكين فقد بينت أن التوصيات دعت لإيجاد منافسات وطنية بتنمية الكفاءات الشبابية وخلق قنوات تواصل بين الشباب والقيادات ومراعاة احتياجات الشباب النفسية والاجتماعية إلى جانب وضع خارطة لتحديد احتياجات المرأة وإعداد استراتيجية وطنية للمرأة الخليجية والعربية يتم تضمينها في البرامج الحكومية والأهلية لتنفيذها.
وقالت إن المؤتمر أوصى أيضا بإجراء دراسة شاملة حول معوقات تمكين المرأة سياسيا في دول مجلس التعاون والتوسع في برامج التأهيل وتعديل القوانين الداخلية في تشريعات المجالس الإدارية وإطلاق مبادرات مجتمعية لتغيير الصور النمطية والثقافات الموروثة حول المرأة.
وفيما يخص محور التمكين الإعلامي بينت أن المؤتمر أوصى بتوفير فرص العمل للمرأة في الاعلام بطرق عادلة ومتساوية مع الرجل وزيادة البرامج الإعلامية التي تعزز الوعي المجتمعي في قضايا المرأة وتشديد الرقابة لضمان عدم الإساءة ضدها.

MENAFN06122023000130011022ID1107550103

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