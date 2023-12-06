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الهلال الأحمر يؤكد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الإعلام

12/6/2023 11:42:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت جمعية الهلال الأحمر أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الإعلام للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنسانية السامية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ودعا مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية خالد الزيد، في تصريح لـ«كونا» عقب اختتام الاجتماع الـ 12 للجنة مسؤولي الإعلام والتوعية في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة، إلى استحداث برامج وفعاليات خليجية مشتركة تراعى فيها النظرة المستقبلية واهتمام الشباب في المجال الإعلامي.
وقال الزيد ان اللجنة ناقشت تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإعلامية الخليجية وتحديد الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك في المجال الإعلامي في إطار التعاون الدولي المشترك والحوارات الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية، لاسيما المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.
واكد ان لجنة مسؤولي الإعلام والتوعية في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية ستواصل الاحتفال بيوم الهلال الأحمر الخليجي الذي يصادف 23 أكتوبر من كل عام بحزمة من الفعاليات والملتقيات.
وذكر انه تم خلال الاجتماع بحث الإطار العام للفعاليات والبرامج المشتركة في يوم الهلال الأحمر الخليجي وورشة العمل الخليجية المختصة بإعداد كوادر إعلامية في مجال العمل الإغاثي والإنساني والبيئي والبرامج التدريبية والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشتركة في مجال الإعلام التطوعي.
واوضح الزيد ان اللجنة ناقشت أيضا عددا من المواضيع، منها دور وسائل الإعلام في دعم جهود العمل الإنساني وطرق تناولها للمحتوى المرئي والمسموع والمقروء وكيفية تطوير الاستفادة من التقنية الحديثة وتحسين أداء الكادر الإعلامي على صعيد تغطية العمل الإغاثي والإنساني.
وقال ان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعت خلال الفترة السابقة والحالية إلى تنظيم وإقامة ورش عمل في المجال الإعلامي الإنساني وإدارة الكوارث والأزمات وذلك من منطلق حرصها على تدريب الكوادر الإعلامية والمتطوعين على التعامل مع كافة المجالات الإنسانية والإغاثية.

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