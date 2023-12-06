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الرقابة والتفتيش تنظم ورشة عمل بعنوان مهام أقسام الرقابة المالية والإدارية بهدف رفع كفاءة الموظفين

12/6/2023 11:42:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
تحت عنوان مهام اقسام الرقابة المالية والإدارية نظمت إدارة الرقابة والتفتيش بقطاع التعاون ورشة عمل بهدف رفع كفاءة موظفي الادارة بشكل عام والمراقبين الماليين والإداريين المكلفين بالجمعيات التعاونية والاتحادات.
وبين الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالإنابة ومدير ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني أحمد الفريج ان ورشة العمل تهدف أيضا إلى زيادة الوعي والمعرفة وصقل الخبرات لتطوير وارتقاء العمل الرقابي ومواكبة القرارات الوزارية والتعاميم الصادرة حديثا، مشددا على ضرورة تكثيف اقامة مثل هذه الفعاليات لزيادة الوعي والثقافة التعاونية للعاملين بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني وذلك من خلال اللقاءات الدورية التي تقوم بها الادارة.

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