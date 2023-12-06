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السكنية وقعت عقدين لتنفيذ فرصتين استثماريتين في المطلاع وخيطان الجنوبي

12/6/2023 11:42:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدين لتطوير فرصتين استثماريتين في مدينة المطلاع السكنية ومنطقة خيطان الجنوبي، وذلك بحضور مديرها العام بالتكليف م.راشد العنزي وقياديي المؤسسة.
وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة م.أنور الحليلة، في تصريح صحافي، إن العقد الأول خاص بانتفاع وتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة الفرصة الاستثمارية M1 المتمثلة بتطوير منطقة صناعية في مدينة المطلاع على مساحة تقدر بـ 250 ألف متر مربع.
وأضاف الحليلة أن الفرصة الاستثمارية M1 تشمل تطوير منطقة صناعية تحتوي على مساحات مخصصة لإقامة معارض ومحلات للبيع بالتجزئة ومخازن وسكن للعمال.
ومن المتوقع أن توفر الفرصة الاستثمارية إيرادات مالية للمؤسسة تقدر بـ 117.5 مليون دينار خلال فترة الانتفاع والمحددة بـ 30 عاما. وفيما يتعلق بالعقد الاستثماري الثاني، كشف الحليلة عن أنه يشمل تصميم وتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة مجمع تجاري بمشروع خيطان الجنوبي K1 على مساحة 3.484م2. وذكر أن المشروع يتألف من تطوير مساحة تجارية مخصصة للاستغلال كمحلات تجارية ومطاعم ومقاه، بالاضافة إلى مواقف للسيارات، موضحا أن اجمالي الإيرادات المتوقعة للمؤسسة منه تقدر بـ 7.25 ملايين دينار خلال فترة الانتفاع البالغة 20 عاما.

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