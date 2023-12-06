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الأستاد تفقد مشروع مستشفى الولادة الجديد منشأة طبية مميزة منفذة وفق المعايير العالمية

12/6/2023 11:42:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالتكليف د.جاسم الأستاد مراحل الإنجاز والتنفيذ المتقدمة في مستشفى الولادة الجديد خلال زيارته الميدانية للمشروع، والذي يعتبر أحد أكبر مشاريع الرعاية الصحية في المنطقة بطاقة استيعابية تصل إلى 789 سريرا، حيث يتولى المكتب العربي للاستشارات الهندسية Pace الإشراف على بناء هذا الصرح الذي بات في مراحله الأخيرة.
واطلع الوزير، خلال جولته، على أقسام المرضى وغرف الولادة والمختبرات ووحدة الأشعة المركزية، كما تمت معاينة الجسور التي تربط بين أبنية المشروع، والتي يبلغ طولها 9 أمتار والمزودة بخدمات الممشى الكهربائي للوصول إلى مبنى العيادات الخارجية، وقاعة الاستقبال، وصيدلية العيادات الخارجية.
وثمن الوزير كل الجهود المبذولة في تصميم وبناء هذا المشروع الصحي المنفذ وفق أعلى المعايير العالمية، حيث أشار إلى أن مستشفى الولادة الجديد يعتبر منشأة طبية حديثة ومميزة، مشيدا بقدرة المكتب العربي في التغلب على التحديات التي واجهت المشروع، بما في ذلك تلك التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» والاضطرابات في عمليات الشحن.
وفي معرض تعقيبه على التقدم المنجز في تنفيذ المشروع، قال الرئيس التنفيذي لدار المكتب العربي م.طارق شعيب ان الوزير اطلع عن كثب على كل تفاصيل تصميم المشروع وكيفية تنفيذها بلمسات إبداعية مبتكرة. وأضاف «نحن في المكتب العربي، نؤمن بأهمية تحقيق التوازن بين الهوية المعمارية والوظائف العملية لأي مشروع، وان هذا المستشفى الجديد ليس مجرد بناء، بل هو شهادة على الإبداع في التصميم والتميز في بناء المشاريع الصحية».
وأشار شعيب إلى أن مشروع المستشفى بات جاهزا تقريبا، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 99% بما في ذلك تجهيزات الأثاث وتوفير المعدات اللازمة، مبينا أن عمليات الاختبار والتشغيل قيد التجربة حاليا.
ومن المتوقع أن يتم افتتاح مستشفى الولادة الجديد في المستقبل القريب، حيث يتكون المبنى الرئيسي من ثلاثة أبراج، تشمل مبنى المرضى المقيمين، ومبنى العيادات الخارجية، ومواقف السيارات ذات الأدوار المتعددة.
وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 789 سريرا، منها 460 جناحا خاصا للعناية بصحة الأمهات، و52 سريرا للعناية المركزة بالأمهات، بينما يتكون مبنى العيادات الخارجية من طابق أرضي وخمسة طوابق أخرى، مع سردابين مخصصين لمواقف السيارات بقدرة استيعاب لنحو 530 سيارة، إلى جانب قاعات المحاضرات والتدريب ومكاتب الشؤون الإدارية والمالية. وسترتبط إدارة الطوارئ، وهي جزء من عنصر الرعاية المركزة في المرفق، بشبكة الاستجابة الأوسع للطوارئ في المستشفى.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع المتميز يشغل مساحة بناء كلية قدرها 360 ألف متر مربع في منطقة الصباح الطبية، في موقع مميز على ساحل جون الكويت، وقد تمت مراعاة اطلالة أكثر من 70% من غرف المرضى على الخليج العربي خلال تنفيذ التصميم المعماري الذي يتضمن، أيضا، حائطا بحريا كمصد للأمواج بطول 320 مترا لقرب حدود القسيمة من حد المد الأعلى، إلى جانب وجود خطط لتنسيق المساحات الخارجية وأسطح الأبنية بطريقة مبتكرة.
ولتسهيل الحركة والتنقل داخل مجمع الصباح الطبي، قام المكتب العربي بتصميم ثلاثة جسور مكيفة للمشاة تربط بين المباني الجديدة والقديمة، كما يتوافر مبنى مخصص لمواقف السيارات متعدد الأدوار يتألف من سردابين ودور أرضي وخمسة طوابق ومواقف مظللة لنحو 1200 موقف للسيارات.

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