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وزير الأشغال دشن مركز المحاكاة للمراقبة الجوية يعزز القدرات المهنية للعاملين في قطاع الملاحة الجوية

12/6/2023 11:42:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشّن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد مركز المحاكاة لنظام برج المراقبة ثلاثي الأبعاد في مطار الكويت الدولي الذي يستهدف تعزيز القدرات المهنية للعاملين في قطاع الملاحة الجوية. وقال الوزير الاستاد، في تصريح لتلفزيون الكويت و«كونا»، إن جهاز نظام المحاكاة 360 درجة وسيمكن من تدريب جميع مراقبي قطاع الملاحة الجوية في مطار الكويت.
وأوضح أن المركز يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية للعاملين في قطاع الملاحة الجوية من مراقبي الرادار والأرصاد الجوية للعمل على نظام الحركة الجوية والاتصالات بالمطار.
من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الإدارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي لـ «كونا» إن المركز يحتوي على نظام يحاكي أنظمة الحركة الجوية في «الطيران المدني» واستغلال أنظمة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي. وأضاف العتيبي أن هذا النظام سيمكن العاملين من تحسين كفاءاتهم المهنية وتعزيز مستوى سلامة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، مبينا أن نظام المحاكاة يحتوي على ثلاث واجهات عرض لكل من أبراج المراقبة الثلاثة للمطار (برج المراقبة الجديد وبرج المراقبة الحالي والبرج الأرضي الحالي).
ولفت إلى أن جهاز المحاكاة يتكون من ثلاث وحدات رئيسية هي وحدات تحكم المشغلين ووحدات تحكم الطيارين وأجهزة العرض، موضحا أن مهمة النظام تتمثل في تعزيز تدريب وحدات تحكم البرج عبر تزويد الوحدات بمعلومات ثنائية الأبعاد للحركة الجوية والحركة الأرضية من مستشعرات مراقبة الرادار وخطط الطيران. وقال الاستاد إن النظام يتولى أيضا تنسيق المراكز الخارجية ومعلومات الأرصاد الجوية والطيران ويقدم صورا ثلاثية الأبعاد للحركة الجوية والأرضية تمثل المشهد البصري في مطار الكويت الدولي.
وأفاد بأنه تم تصميمه ليكون محاكيا للمطار ثلاثي الأبعاد ومحاكيا للمراقبة الجوية لتدريبات برج المراقبة، إضافة إلى تطوير أساليب وإجراءات التحكم في مطار الكويت الدولي، مؤكدا أنه سيتم إجراء العديد من التدريبات بشكل متزامن ومستقل من خلاله.

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