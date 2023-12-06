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وزير التجارة سندعم السلع الأساسية ونسعى لتوفير خدمة توصيل التموين للمنازل

12/6/2023 11:42:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أن الوزارة ستدعم السلع الأساسية التي تهم المواطن والتي لا يستغنى عنها في كل بيت.
وقال العيبان، خلال مشاركته في الملتقى النيابي الوزاري الأول مع أهالي مدينة جابر الأحمد السكنية، إن وزارة التجارة لديها خطط لتطوير التموين منها تطوير الخدمات عن طريق الأونلاين وتوصيل التموين إلى المنازل.
وأضاف أنه من ضمن الخطط كذلك توفير 50 موقعا جديدا لمخازن التموين بمساحة 1000م2 لكل موقع منها في مدينة جابر الأحمد.
وأشار إلى وجود حرب على التموين من قبل بعض المتنفذين، مؤكدا أن الوزارة ستدعم «السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت وليس الكماليات المضرة».
وبالنسبة لموضوع الرقابة التجارية، قال العيبان «نسعى بالتعاون مع النواب لتقديم قانون الأسعار الجديد لمجلس الأمة خلال أسبوع والذي سيحتوي على التشهير بمن يتلاعب بالأسعار» لافتا إلى أن القانون الحالي محدود الأدوات حيث يعود لسنة 1979.
وأكد أنه مع القانون الجديد ستتمكن الوزارة من ردع المتلاعبين بالأسعار، مشيرا الى أن الوزارة ستقدم القانون خلال أسبوع للجنة المختصة في مجلس الأمة، متمنيا من النواب التصويت عليه.

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