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لله دركم من رجال بقلم د ربيعة بن صباح الكواري

12/6/2023 11:42:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بقلم: د.ربيعة بن صباح الكواري
كان العربي والمسلم في كل بقاع الدنيا ولايزال يحلم بأن تكون هناك فئة صادقة تؤمن بالله وتعاهده على العمل بإخلاص من أجل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى، فجاءت هذه الكوكبة من المقاومين لتنير الطريق لنا وللأجيال القادمة أجمل صور القتال لطرد المحتل واستعادة الأرض مهما كلف الثمن مع رفع شعار: «إما النصر أو الشهادة».
ورغم توافر عامل الثقة بالنفس فإن الكثير من حكومات ودول العالم تقف مع إسرائيل وتقدم كل الدعم لها سواء كان من ناحية المال أو السلاح أو الكادر البشري للدفاع عن الظالم ضد المظلوم.. وهذا أكبر دليل على ضعف الدولة العبرية التي قامت على انقاض عصابة صارت تعرف بدولة مستقلة فيما بعد!. وما من شك أن الحماس الذي يتمتع به أفراد المقاومة الفلسطينية اليوم ومنذ السابع من أكتوبر 2023 سيكتبه التاريخ بأحرف من نور وتفخر به الأجيال على مدى سنوات قادمة رغم جرح واستشهاد الآلاف من أبناء غزة الصامدة في وجه طواغيت العصر من حكام الصهاينة ومن عاونهم من دول، حيث كانت لهذه الدول صولات وجولات في المؤامرة على الفلسطينيين.. ثم يأتون ويقولون بعد شعورهم بالانكسار وملامح الهزيمة إنه لا بد من الاهتمام بالجانب الانساني في الحرب على غزة والعمل على جمع التبرعات وإدخال المساعدات للفلسطينيين بعد مقتل الآلاف منهم لأنهم شعروا بالذنب ومحاكمة شعوبهم لهم بعد انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار مستقبلا!
لقد تم تدمير أسطورة الجيش الذي لا يقهر - كما كانوا يدعون - وخاب فألهم وباتوا يجرون ذيول الخيبة والخزي والعار بعد انكسارهم في حرب غزة المشهودة حتى غدت غزة العالم بلد النصر والعزة.
كلمة أخيرة: لله دركم أيها الرجال الأبطال فقد رفعتم هامة الإسلام وخضتم المعارك بكل بسالة وشرف.. ثبتكم الله ووفقكم.. نصر من الله وفتح قريب.

MENAFN06122023000130011022ID1107550095

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