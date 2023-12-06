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الحساوي الكويت حققت هدف الصحة للجميع منذ بداية التسعينيات

12/6/2023 11:42:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
افتتح الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.المنذر الحساوي مؤتمر الكويت الخامس للرعاية الصحية الأولية نيابة عن وزير الصحة د.أحمد العوضي.
وأكد الحساوي أن الكويت من الدول الرائدة في مجال الصحة نظرا لما حققته من إنجازات طوال نهضتها المشهودة، لافتا الى ان الرعاية الصحية تحظى باهتمام بالغ كونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية.
وقال الحساوي ان الكويت حققت هدف «الصحة للجميع» في أوائل التسعينيات من خلال تقديم خدمات شاملة ولايزال تقديمها مستمرا للمواطنين والمقيمين.
وأشار الى أن هذا يشمل العديد من الجهود التي تتماشى مع الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع، مشيرا الى سعي الكويت بشكل حثيث وجهود متواصلة للسير بذلك النظام الصحي قدما نحو مزيد من التطور وإحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية.
وأكد الحرص على جعل الكويت في مصاف الدول التي تتميز بمعدلات نمو مستدامة مع الحرص على تطوير أنظمة وإجراءات التدريب والتطوير المهني للكوادر الطبية، لافتا الى أن تقوية الرعاية الصحية الأولية أمر جوهري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتغطية الصحية الشاملة ما يسهم في بلوغ أهداف تتجاوز نطاق هدف الصحة الجيدة.
وأكد د.المنذر الحساوي صدور قرار وزاري مؤخرا بإنشاء قطاع الرعاية الصحية لضمان حصول الأشخاص على رعاية شاملة والتي تقدم بواسطة فريق طبي متكامل تشارك فيه العديد من المهن الصحية مع الالتزام بالعدالة والإنصاف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى من الصحة في ظل منظومة صحية مؤهلة للاستجابة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية السريعة.
من جانبها، قالت رئيسة المؤتمر ومديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.دينا الضبيب ان المؤتمر منصة مهمة لجميع المشاركين لتبادل الأفكار في سبل تحسين جوهر شبكة الرعاية الصحية الأولية التي تعد محورا حيويا في بناء نظام صحي فعال في التشخيص المبكر والعلاج والوقاية ما يسهم في تحسين جودة الحياة.
وأوضحت ان الرعاية الصحية شراكة فاعلة بين الفرد والطاقم الطبي تتيح للأفراد المشاركة الفعالة في اتخاذ قرارات صحية مستنيرة وتشجع على التفاعل الإيجابي مع النظام الصحي، مستعرضة الهيكل الاستراتيجي لبوابة الرعاية الصحية الأولية وما تقدمه من خدمات تحت مظلة 115 مركزا صحيا.
ولفتت الى ان عدد زيارات المرضى والمراجعين بلغ هذا العام نحو ما يقرب من 19 مليون زيارة، بينما بلغ متوسط عدد الزيارات الشهرية مليون و600 ألف زيارة، مشيرة الى ان الرعاية الصحية الأولية تضم تسعة برامج صحية في مختلف التخصصات لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وقالت إن هناك 97 عيادة للأمراض المزمنة و56 عيادة للصحة النفسية و84 عيادة الطفل السليم و102 عيادة لمرضى السكري و49 عيادة لهشاشة العظام، إضافة الى ما تم من توسع في عيادات فحص قاع العين والقدم السكري وكبار السن والسمنة والإقلاع عن التدخين.
وأشارت الى تبني مراكز الرعاية الصحية استراتيجيات رقمية لتكون تلك الجهود نبراسا يضيء طريق تحسين خدمات الرعاية الصحية، ومنها إطلاق خدمة الحصول على إجازة مرضية دون استشارة طبية عبر المنصات الالكترونية.
وقالت د.دينا الضبيب إن مبادرة خدمة الزيارات المنزلية لطريحي الفراش وكبار السن وذوي الإعاقة الحركية الشديدة لتقديم خدمات صحية متكاملة متعددة التخصصات للرعاية الأولية بالتعاون مع الرعاية الثانوية تعزز مفهوم الاعتناء التام بتلك الفئات والإسهامات القيمة التي قدمها كبار السن. وأوضحت ان المؤتمر يتناول 33 محاضرة علمية بمشاركة 32 طبيبا ومختصا على مدى ثلاثة أيام للوصول الى قرارات وتوصيات ملموسة تعزز مفهوم مستجد للرعاية الأولية في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية. بدوره، قال أمين الصندوق الفخري للكلية الملكية البريطانية للممارسين العاملين ومدير مكتب الاعتراف الدولي د.ستيف مولي إن الكلية تعمل بالشراكة مع الكويت منذ عام 1983.

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