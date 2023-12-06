السفير الكوري التبادل الثقافي جسر للتواصل الشعبي ويدعم العلاقات الثنائية ويعزز الفهم المشترك

في إطار جهودها لدعم التبادل الثقافي، أقامت السفارة الكورية لدى البلاد أمسية الأفلام الكورية بالتعاون مع مجلس الفيلم الكوري وشركة السينما الوطنية الكويتية لعرض حصري لفيلم «المدينة الفاضلة الخرسانية» Concrete Utopia مساء أمس الأول في سينما سينسكيب المهلب، بحضور ديبلوماسي وإعلامي وشعبي مكثف.

وفي البداية، أكد السفير الكوري لدى البلاد تشونغ بيونغ ها أهمية التبادل الثقافي كجسر من جسور التواصل الشعبي يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الفهم المشترك بين الدول، معربا عن سعادته بتنامي الإقبال على مختلف مناحي الثقافة الكورية في الكويت من إقبال على تعلم اللغة، الطعام والأفلام والمسلسلات والموسيقى الكورية.

وأشار بيونغ ها إلى أن أمسية الفيلم الكوري تأتي في إطار جهود السفارة المستمرة لتعزيز أوجه التبادل الثقافي، بالإضافة إلى مشاركة ثراء السينما الكورية مع الشعب الكويتي وأعضاء السلك الديبلوماسي، موضحا أن فيلم المدينة الفاضلة الخرسانية من أحدث الأفلام الكورية حيث عرض لأول مرة في 9 أغسطس الماضي، معربا عن سعادته بالحضور الكبير للدراما الكورية على نتفليكس الكويت.

وأضاف: الفيلم ليس فقط عرضا سينمائيا لأحد أبرز روائع السينما الكورية ولكنه أيضا تجربة مميزة تتيح للجميع التعرف على روح كوريا، مبينا أنه فيلم عميق ومثير للاهتمام يسلط الضوء على قاطني الشقق السكنية في وسط مدينة سيئول.

ولفت إلى أن نجاح الدراما الكورية يرجع للروايات الفريدة والمتجذرة في التراث الكوري والتي تعكس رحلة الأمة للتغلب على التحديات وتحقيق التنمية السريعة من دولة فقيرة تعاني من الحرب إلى دولة متقدمة.

ويدور الفيلم حول زلزال مدمر ضرب مدينة سيئول وقضى على مبانيها وحولها الى ركام فيما عدا بناية وحيدة ظلت متماسكة وسط الدمار، وبالرغم من نجاة سكانها إلا أن تحديات كبيرة كانت في انتظارهم، حيث أصبحت بنايتهم «المدينة الفاضلة» ومطمع كل المشردين من السكان الذين دمر الزلزال منازلهم وملاذهم الوحيد للنجاة من الطقس السيئ وبرودة الجو. ولذلك، وجد سكان البناية أنفسهم أمام خيار وحيد ألا وهو الذود والدفاع عن منازلهم وأرواحهم بكل جوارحهم، ومع تصاعد الصراع تهاوت كل القيم الأخلاقية والإنسانية.

MENAFN06122023000130011022ID1107550093