سفير أذربيجان وزير خارجيتنا يزور الكويت قبل الصيف

الزيارة ستكون للمشاركة في الاجتماع الـ 3 للجنة المشتركة و200 مليون دولار حجم التبادل التجاري



أسامة دياب

أشاد سفير أذربيجان لدى البلاد اميل كريموف، بالعلاقات الودية بين بلاده والكويت، لافتا الى وجود تقارب كبير وروابط مشتركة في مجالات التاريخ والدين والثقافة وقطاعات مثل التعليم والزراعة.

وأشار كريموف - خلال مؤتمر اقامته السفارة بمناسبة اختيار مدينة شوشا الاذرية «العاصمة الثقافية للعالم التركي لعام 2023» بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الاعلام وعدد من السفراء ورؤساء البعثات للدول الناطقة باللغة التركية - إلى أن بلاده تعتبر من الوجهات السياحية المفضلة للكويتيين، لافتا الى أن «أكثر من 22 ألف كويتي زاروا اذربيجان العام الماضي فيما زارها أكثر من 25 ألف كويتي منذ بداية العام حتى الآن، موضحا ان الكويتيين بإمكانهم الحصول على التأشيرة بمجرد الوصول او عبر الموقع الالكتروني.

وكشف كريموف عن ان الكويت وأذربيجان ستحتفلان بالذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية في اكتوبر المقبل، كاشفا عن زيارة لوزير الخارجية الأذري الى الكويت للمشاركة في الاجتماع الـ 3 للجنة المشتركة بين البلدين على المستوى الوزاري قبل بداية الصيف المقبل، مشيرا إلى وجود أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتشكل الإطار القانوني لها تغطى كافة مجالات التعاون الثنائي»، لافتا إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 200 مليون دولار، فضلا عن وجود امكانات كبيرة لرفع معدلاته، مشيرا إلى ان الاستثمارات الكويتية في اذربيجان محدودة، داعيا المستثمرين الكويتيين الى اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، كاشفا عن أن السفارة بصدد تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية بمناسبة الذكرى الـ 30 لإقامة العلاقات الديبلوماسية. وبالعودة للمناسبة، قال كريموف: في 31 مارس 2022 تم إعلان مدينة شوشا الأذربيجانية «عاصمة ثقافية للعالم التركي» لعام 2023 في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الدائم لوزراء الثقافة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للثقافة التركية TURKSOY، كما تم إعلان مدينة شوشا عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لعام 2024 من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».

واستعرض كريموف مع الحضور الأهمية التاريخية والثقافية والاستراتيجية والحرفية والفنية لمدينة شوشا التي نالت بسببها شهرة كبيرة والتي تعتبر موطنا لعدد كبير من الشعراء والموسيقيين والمغنين وغيرهم من الفنانين والمهندسين المعماريين والأطباء والمدرسين.

من جهتها، قالت السفيرة التركية طوبى نور سونمز، في كلمة مماثلة: يشرفني أن أقف أمامكم اليوم لمناقشة الآفاق الاقتصادية للأراضي المحررة في أذربيجان، لافتة إلى أن المؤتمر بمنزلة تذكير بانتصار أذربيجان وشهادة على صمود وتصميم شعبها. وتابعت: «في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي، تقف تركيا على أهبة الاستعداد وتتحلى بالرغبة في مد يدها للشراكة من أجل تنمية وإعادة إعمار هذه الأراضي المحررة»، مضيفة أن التزام بلادها بازدهار أذربيجان لا يتزعزع، وهو ما يعكس الروابط العميقة الجذور بين البلدين. وذكرت: «علينا أن ندرك أن تركيا وأذربيجان ليستا مجرد دولتين، فهما في جوهر الأمر، أمة واحدة»، مضيفة: «دعونا نمضي قدما جنبا إلى جنب، متحدين في الهدف والرؤية، فتركيا تقف جنبا إلى جنب مع أذربيجان ونسعى جاهدين لتحويل الأراضي المحررة إلى منارات للتقدم والأمل».

من جهته، قال سفير كازاخستان لدى البلاد عظمات بيردباي إن بلاده تعتبر اذربيجان شريكا استراتيجيا في المنطقة التركية، لافتا الى ان علاقاتهم علاقة صداقة اخوية، مؤكدا التزام بلاده بتطوير علاقاتهم الاقتصادية مع أذربيجان، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بينهما ارتفع بنسبة 40% في عام 2022. وأشار إلى انه تم اتخاذ قرار خلال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل والتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) بمنح الكويت العضوية، مؤكدا ان انضمام الكويت سيؤدي الى تطوير وتقوية السمعة وفاعلية هذه المنظمة لمواجهة التحديات العالمية. بدوره، ثمن سفير قرغيزستان لدى البلاد عظمات قاراغولوف العلاقات الاخوية والصداقة والدعم المتبادل مع شريكتها الاستراتيجية أذربيجان، لافتا إلى أنه «نتيجة للجهود المشتركة، وصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة الاستراتيجية، مضيفا: تلتزم الجمهورية القرغيزية دائما بموقفها الثابت بشأن سلامة أراضي أذربيجان ضمن الحدود المعترف بها دوليا».