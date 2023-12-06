شكر وتقدير

(MENAFN
- Al-Anbaa) باقة ورد وشكر وتقدير للموظف في إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة النقيب مبارك سعد مبارك، وذلك لتفانيه في العمل وخدمة المراجعين على الوجه الأكمل، حيث يسعى دائما لاستقبالهم برحابة صدر وبشاشة وجه والسعي بكل جد وجهد لإنهاء معاملاتهم.
وبذلك يسطر النقيب مبارك سعد نموذجا يحتذى للموظف المثالي في مختلف هيئات وجهات الدولة.. «يعطيك العافية وعساك على القوة».
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