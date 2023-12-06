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شكر وتقدير

12/6/2023 11:42:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باقة ورد وشكر وتقدير للموظف في إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة النقيب مبارك سعد مبارك، وذلك لتفانيه في العمل وخدمة المراجعين على الوجه الأكمل، حيث يسعى دائما لاستقبالهم برحابة صدر وبشاشة وجه والسعي بكل جد وجهد لإنهاء معاملاتهم.
وبذلك يسطر النقيب مبارك سعد نموذجا يحتذى للموظف المثالي في مختلف هيئات وجهات الدولة.. «يعطيك العافية وعساك على القوة».

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