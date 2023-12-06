النجاة الخيرية تطلق دفئا وسلاما لأهل غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والبرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب عن انطلاق مشروع قوافل النجاة تحت شعار «دفئا وسلاما» لأهل غزة غدا الجمعة، حيث يهدف لتقديم الدواء والغذاء والخيام ووسائل التدفئة والإغاثة العاجلة للمتضررين في قطاع غزة.
وقال الشهاب: انطلاقا من دورنا الديني والإنساني والأخلاقي ومع التزايد الكبير والمقلق لأعداد النازحين من أهالي غزة جراء القصف والدمار الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي ونزوح مئات الآلاف من أهل غزة أطلقنا هذه الحملة نصرة ودعما لأهل غزة. وحول آلية تنفيذ الحملة، أضاف: نقوم بشراء المساعدات المتنوعة بالتعاون مع جمعية الأورمان شريك النجاة الخيرية في جمهورية مصر العربية والمعتمدة في منظومة الخارجية الكويتية، وبعد ذلك يتم إيصال هذه المساعدات إلى غزة عن طريق معبر رفح، ونحرص عبر شركائنا من الجمعيات الرسمية في غزة على توثيق المساعدات وتوزيعها للأسر الأشد احتياجا.
MENAFN06122023000130011022ID1107550090
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.