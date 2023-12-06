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النجاة الخيرية تطلق دفئا وسلاما لأهل غزة

12/6/2023 11:42:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والبرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب عن انطلاق مشروع قوافل النجاة تحت شعار «دفئا وسلاما» لأهل غزة غدا الجمعة، حيث يهدف لتقديم الدواء والغذاء والخيام ووسائل التدفئة والإغاثة العاجلة للمتضررين في قطاع غزة.
وقال الشهاب: انطلاقا من دورنا الديني والإنساني والأخلاقي ومع التزايد الكبير والمقلق لأعداد النازحين من أهالي غزة جراء القصف والدمار الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي ونزوح مئات الآلاف من أهل غزة أطلقنا هذه الحملة نصرة ودعما لأهل غزة. وحول آلية تنفيذ الحملة، أضاف: نقوم بشراء المساعدات المتنوعة بالتعاون مع جمعية الأورمان شريك النجاة الخيرية في جمهورية مصر العربية والمعتمدة في منظومة الخارجية الكويتية، وبعد ذلك يتم إيصال هذه المساعدات إلى غزة عن طريق معبر رفح، ونحرص عبر شركائنا من الجمعيات الرسمية في غزة على توثيق المساعدات وتوزيعها للأسر الأشد احتياجا.

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