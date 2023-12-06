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القوى العاملة يوم وظيفي لذوي الإعاقة

12/6/2023 11:42:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
في خطوة تؤكد حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على توفير فرص عمل للكوادر الوطنية من فئة ذوي الإعاقة للالتحاق بالعمـل فـــــي القطاع المصرفي، وبالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، واستمرارا لنهج الهيئة في توجيه العمالة الوطنية للعمل بمختلف القطاعـــات الخاصـــة، نظمت يوما وظيفيا لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقدم ممثل بيت التمويل الكويتي، رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة زياد العمر شرحا عن الوظائف المتوافرة لديهم والتعريف بها، متقدما بالشكر للهيئة على التعاون والمساهمة بتوفير الكوادر الوطنية من فئة ذوي الإعاقة للعمل في القطاع المصرفي بشكل عام وبيت التمويل الكويتي بشكل خاص، كما تم إجراء المقابلات الوظيفية للمتقدمين لشغل الوظائف المعروضة من قبل بيت التمويل.

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