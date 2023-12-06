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فوربوينتس شيراتون 20 عاما في قلب الكويت النابض

12/6/2023 11:42:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) متألقاً كوجهة للضيافة المميزة والراحة أكمل فندق فوربوينتس شيراتون الكويت عامه العشرين، حيث برز كمعلم فندقي يجمع بين الراحة والبساطة ليستمر في تقديم تجارب إقامة مميزة لضيوفه، مع توفير أحدث وسائل الراحة والتقنيات المتطورة منذ انطلاقته في قلب المدينة الحيوية إلى جانب فنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت ليكون معهم رمزا للضيافة الفاخرة والإقامة الاستثنائية.
من موقعه المميز في قلب العاصمة الكويت وبقربه من أهم المراكز الحيوية، وإطلالته الرائعة على المدينة وعلى شارع الخليج العربي، بالإضافة إلى مركز جابر الأحمد الثقافي الصرح المعماري والثقافي الكويتي البارز والذي لا يبعد سوى خطوات معدودة جعل منه الفندق المفضل لدى رجال الأعمال والشركات ومختلف شرائح الضيوف، حيث يمكن أيضا الاستمتاع بإجازة مريحة من خلال خدمات مميزة وشاملة تتجلى في مطعم السيف الذي يقدم أشهى المأكولات العالمية ويتميز بإطلالته على بوابة الجهراء التاريخية، وبيتزاريا لاماما المفضلة لدى الجميع من خلال أشهى أنواع البيتزا المحضرة من المكونات الطازجة والمخبوزة بشغف على الحطب، بالإضافة إلى تشكيلة المقبلات الغنية في أجواء تقليدية بنكهة حقيقية للريف الإيطالي الساحر.
وبهذه المناسبة، أثنى المدير العام لفنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت فهد أبو شعر على الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بفندق فوربوينتس إلى جانب فنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت ليكونوا معا بوابة للضيافة الأصيلة.
وعبر عن شكره وامتنانه لثقة القطاعات الحكومية والشركات ليكونوا جزءا من قصة نجاحه المستمرة، وقدم الشكر لجميع الموظفين نظرا لإخلاصهم وتفانيهم في العمل الدؤوب لإبراز الوجه المشرق لكرم الضيافة بالكويت.

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