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Stc تشارك طلاب الاحتياجات الخاصة يومهم العالمي

12/6/2023 11:42:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن تنظيم بطولة البادل لذوي الاحتياجات الخاصة والتي أقيمت في ستاد اليوسفي بمنطقة دسمان بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتندرج الفعالية تحت مظلة «لأننا نهتم»، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعكس التزام stc تجاه المجتمع والتنمية المستدامة.
واستقبلت بطولة البادل التي أقيمت في ستاد اليوسفي، برعاية stc، حدثا بارزا شارك فيه 93 طالبا وطالبة من مدارس التعليم الخاص في جميع أنحاء الكويت، وخلال التنافس في المباريات الزوجية، أظهر الطلاب مهاراتهم الرياضية وأظهروا روحا رياضية وقدرة رائعة على التنافس، وتأكيدا على التزامها بدعم المجتمع، قامت stc بتوزيع الهدايا على جميع المشاركين لتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع، كما سلط حضور فريق العلاقات العامة في stc الضوء على دور الشركة في تقديم الدعم المستمر للمبادرات التي تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتعليقا على هذه المبادرة، قالت المدير العام لاتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: نواصل في stc دعم مختلف الشرائح داخل مجتمعنا وذلك ومن خلال برنامجنا المستدام للمسؤولية المجتمعية، حيث نهدف إلى تعزيز بيئة تمكن كل فرد من أن يزدهر ويسهم في مجتمعنا، من منطلق إيماننا بالاستمرار في رعاية مثل هذه المبادرات والفعاليات، وذلك إيمانا بدور أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في تنمية المجتمع وحرصا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
وأضافت الجاسم: ترى stc أنه من الضروري التواصل مع مختلف فئات المجتمع الكويتي ومن ضمنهم ذوو الاحتياجات الخاصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع من خلال تجارب متنوعة تهدف إلى زيادة الوعي حول احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشددة على ضرورة التمكين الاجتماعي، حتى ندمج أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة سليمة في المجتمع في شتى المجالات.

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