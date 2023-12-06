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مهرجان الجليد في كيدزانيا من 19 نوفمبر حتى 27 يناير

12/6/2023 11:42:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم كيدزانيا لأطفال الكويت مغامرة «أرض الجليد»، والتي عادت مجددا خلال موسم عطلة المدارس الحالية، وسيستمر البرنامج خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 27 يناير، ويقدم مغامرة يستمتع فيها الأطفال بالبحث في الكنوز المتجمدة وبعرض جليدي فني حي مع الكثير من الهدايا المجانية بالإضافة الى الآيس كريم اللذيذ.
وأضاف المظهر المريح للون الأبيض للجليد تأثيرا رائعا إلى البرنامج، ما يضفي الحيوية على أرض الجليد. استمتع بـ 70 يوما من المرح في كيدزانيا الكويت «أرض الجليد». والرعاة الرئيسيون للبرنامج هم: مايكروسوفت، عصير الضاحية، مادو، مونكي كوكيز، دي إتش إل، وطلبات، ومن الرعاة أيضا «الأنباء» وصحيفة «ميوزيكالس».
و«مادو»، علامة تجارية تركية للآيس كريم تأسست عام 1850 من خلال رعايتها «مدينة الجليد»، فهي تجلب خبرتها لمشاركة الأطفال أسرار «الدندورمه» التركية اللذيذة، وهو منتج غني بالمكونات العضوية.
و«عصير الضاحية»، علامة تجارية كويتية وطنية رائعة، حيث يمكنك الحصول على ألذ العصائر بخدمة سريعة، وهي تلبي أذواق الجميع بتقديم وصفات عصائر حصرية، ومنها بالطبع عصير «عوار القلب» الأكثر شعبية.
أما «مونكي كوكيز»، فهي الوجهة الذهبية لمحبي البسكويت والمعجنات، وهي أحد الرعاة الرئيسيين، ومعنا يقدمون أفضل أصنافهم، وإذا كانت الصورة تغني عن ألف كلمة، فلك أن تتخيل كم من الوقت يتطلب الأمر لوصف جميع أصنافهم الشهية.
و«دي إتش ال» DHL، الرائدة عالميا في مجال الخدمات اللوجستية، هي الراعي الرئيسي للحفل، وتماشيا مع تخصصها، فهي تتسم بالسرعة والدقة والاعتمادية، والرغبة المتأججة في الإبداع عبر رعايتها أنشطة الفن والحرف الفنية بمدينة الجليد. و«طلبات» تجلب الابتسامات إلى مدينة الجليد في كيدزانيا، حيث استمتع الأطفال بنشاط «إطلاق المقلاع» الذي سجل أرقاما قياسية في كتل الجليد، حيث يحصل الفائزون على صناديق جوائز وهدايا مثيرة وغامضة.
ومايكروسوفت وجريدة «الأنباء»، الراعيتان لجميع البرامج المتنوعة في كيدزانيا، جلبتا للحفل حصتهما من الإثارة والتشويق، مما ألهب مغامرات الجليد بالحماس والمتعة.
وفي عالم كيدزانيا يستطيع الأطفال تجربة الحياة والمهن بطرق واقعية في بيئة خاضعة للرقابة، تقوم على ممارسة المحاكاة، ونصمم أنشطة من شأنها أن تساعد الأطفال على اكتساب مهارات جديدة وخلق «عالم أفضل».
وكيدزانيا صاحبة مفهوم مبتكر وحائزة على جوائز عالميا، لمزجها الفريد بين ترفيه الأطفال وتعليمهم في نفس الوقت، لكن قصة نجاحنا لا تنتهي عند هذا الحد، فبفضل شركائنا الذين يزيد عددهم على 36 من المؤسسات المشاركة، والذين عمل العديد منهم مع كيدزانيا الكويت منذ بداية إنشائها، أصبح بإمكاننا أن نقدم للأطفال الآن تجربة متكاملة توضح لهم معنى العيش في العالم الحقيقي، وتقدم لهم السبل كي يصبحوا مواطنين رائعين، من خلال لعب ومحاكاة الأدوار الواقعية، والتعرف على المهن والوظائف الحياتية المختلفة، وسبل تسيير الأعمال الداخلية في المدن، بالإضافة إلى مفهوم إدارة الأموال.
وتم تصميم كل تجربة لتمكين وتحفيز عقول الأطفال ومنحهم الثقة ليخرجوا أفضل ما لديهم، ويحصدوا الإلهام ليصبحوا مواطنين عالميين عظماء.

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