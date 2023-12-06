نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي

نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي
التاريخ
12/6/2023 11:42:05 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام الوزارة بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس. وتم خلال الاجتماع، بحث الموضوعات الواردة على جدول الأعمال. كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية لدى الكويت غانا شايم لامسال. وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في المجالات كافة.
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