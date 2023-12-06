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نائب وزير الخارجية ترأس اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي

12/6/2023 11:42:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام الوزارة بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس. وتم خلال الاجتماع، بحث الموضوعات الواردة على جدول الأعمال. كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية لدى الكويت غانا شايم لامسال. وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في المجالات كافة.

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