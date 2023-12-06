بالفيديو تكامل 1 جاهزية واستعداد ومهارة للقوات البرية بدول التعاون



وزير الدفاع: التمرين يسهم في رفع كفاءة قواتنا المسلحة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة

التعاون بين القوات المسلحة بدول المجلس يعد نموذجاً مثالياً للتكامل والتميز في العمل الخليجي المشترك البديوي: قادة دول «التعاون» يولون العمل العسكري اهتماماً كبيراً وسنشهد تمارين بحرية وجوية مشتركة



عبد الهادي العجمي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أهمية التعاون والتنسيق بين القطاعات العسكرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يحقق لها المزيد من التفاهم والتكامل والانسجام، ويسهم في رفع مستوى جاهزيتها وكفاءتها القتالية لدعم أمن واستقرار دول المنطقة.

جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال رعايته وحضوره ختام تمرين «تكامل 1» بميدان الاديرع شمال غرب البلاد، والذي انطلقت فعالياته في 26 نوفمبر الماضي، بمشاركة القوة البرية بالجيش الكويتي وقوات درع الجزيرة المشتركة. ويهدف التمرين إلى تحقيق التكامل وصقل القدرات والإمكانيات العسكرية للقوات البرية بدول مجلس التعاون، من خلال العمل الجماعي والتدريب المشترك، وفق استراتيجية واضحة للارتقاء بالمستوى العام للقوات المشاركة بالتمرين.

هذا، وقد استمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لدى وصوله موقع ختام التمرين إلى شرح قدمه آمر القوة البرية مدير تمرين «تكامل 1» اللواء الركن محمد عبدالعزيز السويط استعرض خلاله طبيعة ومجريات وسيناريو التمرين الختامي، وإمكانيات وقدرات القوات المشاركة فيه، وأهم المواقف التعبوية التي سوف تتخلل جميع مراحله. وأوضح أن التمرين وما شهده من مراحل متعددة يسهم في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوة البرية الكويتية وقوات درع الجزيرة المشتركة، كما أنه يحقق الإلمام والفهم التام للمهام والواجبات المنوطة بهذه القوات، ويعزز من فرص تنفيذها بأعلى درجات من الكفاءة والإتقان.

بعد ذلك، شهد الحضور فعاليات ختام التمرين والتي اشتملت على تطبيق ميداني عملي مشترك، ورماية بالذخيرة الحية، تميزت بمستوى عال من الاحترافية في الأداء والدقة في التنفيذ، نالت إعجاب واستحسان الحضور.

وفي ختام فعاليات التمرين أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بالروح المعنوية العالية والأداء المتميز للقوات المشاركة في تمرين (تكامل 1) والذي يعكس حجم الجاهزية والاستعداد والمهارة الميدانية التي تتمتع بها، مضيفا أن التعاون بين القوات المسلحة بدول المجلس يعد نموذجا مثاليا للتكامل والتميز في العمل الخليجي المشترك، داعيا الباري - عز وجل - أن يحفظ دولنا من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، وسدد على دروب الخير والعزة خطاهم.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن تمرين «تكامل/1»، الذي اختتم في الكويت بقيادة الجيش الكويتي وقوات «درع الجزيرة»، يمثل تجسيدا للانسجام والتنسيق الخليجي المستمر.

وقال البديوي، في تصريح للصحافيين عقب ختام التمرين، إن قادة دول المجلس يولون العمل العسكري المشترك اهتماما كبيرا ويوفرون لهذا القطاع كل ما من شأنه أن يحقق التكامل الخليجي في هذا المجال.

وأشاد بالروح الخليجية خلال تنفيذ التدريب بالتزامن مع ختام القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة، إذ تمت تحت إشراف القيادة العسكرية الموحدة ومشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، مثمنا ما قطعته القيادة الخليجية الموحدة في تحقيق الاندماج والتكامل العسكري.

وبين أن القيادة العسكرية الموحدة في مجلس التعاون تتولى الإشراف على كل المؤسسات العسكرية، إذ يعد تمرين «تكامل/1» الأول منذ إنشاء القيادة ودخولها حيز التنفيذ العام الماضي وهو معني بالقوات البرية، مشيرا إلى أن التمارين القادمة ستعنى بالقوات البحرية والجوية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن حمد الصقر، وفق البيان، نجاح وتحقيق التمرين للأهداف المرسومة له بدقة وتناغم، والذي ينفذ في إطار التكامل بين قوات درع الجزيرة والقوة البرية الكويتية، مما يمثل نموذجا للتعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس.

وقال الصقر إن التمرين الذي انطلق في 26 من الشهر الماضي شهد جهودا مشتركة تمثلت في تجارب تدريبية ساهمت في رفع وتعزيز مستوى التنسيق والجاهزية القتالية متوجها بالشكر إلى جميع القوات المشاركة والفرق القيادية التي أظهرت التفاني والاحترافية في أداء واجباتها.

وشدد على أن النجاح المحقق في هذا التمرين يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز قدراتها وتحسين جاهزيتها لضمان الأمان والاستقرار في المنطقة.

وذكر أن هذا التمرين الدوري يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية، مضيفا أنه تمرين خاص بقوات درع الجزيرة ينفذ بالاشتراك مع القوات البرية للدول الأعضاء كل أربع سنوات، وتكمن أهميته في تحقيق مفهوم التكامل بين القوات البرية المشاركة ورفع مستوى التنسيق بينها وفهم بيئة عمليات مناطق مختلفة.

حضر فعاليات ختام التمرين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل الصباح، وقائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي حسن الشمري، وسفراء دول مجلس التعاون المعتمدين لدى دولة الكويت وعدد من كبار قادة الجيش والقادة العسكريين بجيوش الدول المشاركة بالتمرين.