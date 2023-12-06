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رئيس التحرير بحث التعاون الإعلامي مع السفير الأردني

12/6/2023 11:42:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت سنان المجالي، ترافقه نائبة السفير المستشارة رهفاء العوايشة.
وتناول اللقاء أحاديث ودية تطرقت إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عدد من القضايا العربية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كذلك بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين «الأنباء» والسفارة الأردنية، بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في إلقاء الضوء على القضايا المجتمعية.
حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.

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