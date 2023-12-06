الكرملين: لا حديث عن صياغة مبادرات سلام مشتركة بين روسيا والسعودية

MENAFN - Youm7) أكد المتحدث الرسمى باسم الكرملين دميترى بيسكوف، أنه لا وجود لأي حديث في الوقت الحالي عن مبادرات سلام مشتركة يناقشها الجانبان الروسي والسعودي.

وقال بيسكوف للصحفيين عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض: "لا يوجد حديث حتى الآن عن مبادرات سلام مشتركة بين

روسيا والسعودية".

وقد انتهت المحادثات بين بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، في قصر اليمامة الملكي بالعاصمة الرياض، بعد أن استمرت لأكثر من 3 ساعات. حيث وصل، الرئيس بوتين الأربعاء، إلى

العاصمة السعودية الرياض

في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.

وأشار بيسكوف إلى أن دبلوماسيي البلدين يدرسون الآن إمكانية التوصل إلى وثيقة مشتركة بصيغة ما، ولكن الأمر يتعلق هنا بالعلاقات الثنائية بشكل عام.

وأضاف: "هذا بالأحرى تلخيص للتفاهم العام الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات".

كما تطرق بيسكوف إلى الأوضاع في قطاع غزة وقال إنها "مقلقة للغاية".

وقال: "من الطبيعي أن يرغب الجميع في مواصلة وقف الأعمال القتالية، لكنّنا نرى أن الوضع عاد مرة أخرى إلى المسار العسكري وهو ما يؤدّي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المأساوية التي نشهدها اليوم في قطاع غزة".

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".

من جهته أكد بن سلمان أن التعاون بين السعودية وروسيا "يساعد على ضمان الأمن في الشرق الأوسط".

ووصف بن سلمان بوتين بأنه "ضيف خاص" للمملكة، مضيفا: "لدينا العديد من المصالح المشتركة، التي نعمل في إطارها على تحقيق الاستقرار والتنمية في العالم أجمع وفي منطقة الشرق الأوسط".