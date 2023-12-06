مجموعة السبع تجدد تأكيد دعمها لـحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Youm7)
جدد قادة دول مجموعة السبع تأكيد دعمهم لحل الدولتين في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في بيان صدر إثر اجتماع افتراضي عقدوه الأربعاء.
وجاء في البيان: "نبقى ملتزمين بـ(قيام) دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذى يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش فى سلام عادل ودائم وآمن".
يأتي البيان فيما تواصل
إسرائيل
عمليتها فى
غزة، في وضع جعل آفاق أي اتفاق سلام بين الطرفين بعيدة المنال في الوقت الراهن.
وبدأ الهجوم البري الإسرائيلي في 27 أكتوبر ضد حماس في شمال قطاع غزة، لكن
الجيش الإسرائيلي
وسّع نطاق عملياته لتشمل القطاع برمته بعد نحو شهرين على بدء الحرب.
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