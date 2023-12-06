مجموعة السبع تجدد تأكيد دعمها لـحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية

جدد قادة دول مجموعة السبع تأكيد دعمهم لحل الدولتين في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في بيان صدر إثر اجتماع افتراضي عقدوه الأربعاء.

وجاء في البيان: "نبقى ملتزمين بـ(قيام) دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذى يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش فى سلام عادل ودائم وآمن".

يأتي البيان فيما تواصل

إسرائيل

عمليتها فى

غزة، في وضع جعل آفاق أي اتفاق سلام بين الطرفين بعيدة المنال في الوقت الراهن.

وبدأ الهجوم البري الإسرائيلي في 27 أكتوبر ضد حماس في شمال قطاع غزة، لكن

الجيش الإسرائيلي

وسّع نطاق عملياته لتشمل القطاع برمته بعد نحو شهرين على بدء الحرب.







