الولايات المتحدة تعارض فكرة إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة لا تدعم فكرة إنشاء منطقة عازلة داخل أراضي قطاع غزة.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي الأربعاء، في توضيح الموقف الأمريكي إلى

المبادئ الأساسية، من وجهة نظر واشنطن، لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والتي ذكرها وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارة إلى طوكيو قبل عدة أسابيع.

وقال إن "أحد هذه المبادئ هو أنه لا ينبغي تقليص مساحة قطاع غزة بأي شكل من الأشكال، ويظل هذا موقفنا، مضيفا أنه "إذا كانت أي منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فسيكون ذلك انتهاكا لهذا المبدأ"، مشددا على أن الولايات المتحدة تعارض إنشاء مثل هذه المنطقة العازلة.

وأعرب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، عن

قلقهم من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون

سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

وكانت

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت أن

تل أبيب أبلغت دولا عربية نيتها إنشاء منطقة عازلة

على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة "لمنع وقوع هجمات في المستقبل".